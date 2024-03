Padilha: Não vamos retirar mais nada da MP sobre desoneração

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta terça-feira, 5. que o governo não fará mais alterações na medida provisória que interrompeu a reoneração da folha de pagamentos - o que significa que o Perse, programa de apoio ao setor de eventos criado na pandemia e mantido nos anos seguintes pelo Congresso, continuará sem validade. Padilha falou em negociar uma proposta sustentável para o setor.

O ministro das Relações Institucionais falou na porta do Palácio da Alvorada, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá líderes do Senado nesta noite. Também participarão ministros e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. De acordo com Padilha a reunião será para agradecer ao Senado pela aprovação de projetos do governo no ano passado.