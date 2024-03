Negociações sobre cessar-fogo em Gaza terminam sem avanços

Por Nidal al-Mughrabi e Bassam Masoud

CAIRO/RAFAH, Faixa de Gaza (Reuters) - As conversações sobre cessar-fogo entre o Hamas e mediadores foram encerradas nesta terça-feira no Cairo sem avanço, restando apenas alguns dias para o início do Ramadã.

O representante sênior do Hamas Bassem Naim disse à Reuters que o grupo militante apresentou sua proposta de acordo de cessar-fogo aos mediadores durante dois dias de conversações e agora estava aguardando uma resposta dos israelenses, que não participaram dessa rodada.

"O (primeiro-ministro Benjamin) Netanyahu não quer chegar a um acordo e a bola agora está no campo dos americanos" para pressioná-lo a fazer um acordo, disse Naim.

Israel se recusou a comentar publicamente sobre as negociações no Cairo.

Uma fonte disse à Reuters anteriormente que Israel estava se afastando porque o Hamas havia rejeitado sua exigência de fornecer uma lista de todos os reféns que ainda estão vivos. Naim afirmou que isso era impossível sem um cessar-fogo, pois os reféns estão espalhados pela zona de guerra e mantidos por grupos separados.

As conversações no Cairo foram anunciadas como último obstáculo para se chegar ao primeiro cessar-fogo prolongado da guerra - uma trégua de 40 dias durante a qual dezenas de reféns seriam libertados e ajuda seria injetada em Gaza antes do Ramadã, que deve começar no início da próxima semana.

Fontes de segurança egípcias disseram na segunda-feira que ainda estavam em contato com os israelenses para permitir que as negociações continuassem sem a presença de uma delegação israelense.

Washington, que é o aliado mais próximo de Israel e patrocinador das negociações de cessar-fogo, disse que um acordo aprovado por Israel está na mesa e que cabe ao Hamas aceitá-lo. O Hamas contesta esse relato como uma tentativa de desviar a culpa de Israel se as negociações fracassarem sem um acordo.

Os Estados Unidos também pediram a Israel que faça mais para aliviar a catástrofe humanitária em Gaza, onde mais de 30.000 pessoas foram mortas pelo ataque de Israel, lançado após os ataques do Hamas que mataram 1.200 pessoas em outubro.