Nasdaq lidera queda em Wall Street com recuo de megacaps

Por Bansari Mayur Kamdar e Amruta Khandekar

(Reuters) - Wall Street caía nesta terça-feira, com a fraqueza das ações de megacaps pesando sobre o Nasdaq, enquanto os investidores avaliavam uma série de dados econômicos e aguardavam os comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Dados mostraram que o crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou um pouco em fevereiro, em meio a um declínio no nível de emprego, mas uma medida de novos pedidos aumentou para um pico de seis meses.

O PMI foi consistente com uma expansão econômica contínua, apesar dos 525 pontos-base de aumentos de na taxa de juros pelo Fed desde março de 2022.

Outra pesquisa mostrou que as encomendas às fábricas caíram 3,6% em janeiro, contra expectativa de um declínio de 2,9%.

Operadores veem uma chance de 67,2% de que o primeiro corte na taxa de juros deste ano ocorra em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Uma recuperação alimentada pela IA em Wall Street perdeu força no início desta semana, já que o foco se volta para novas pistas sobre a trajetória da política monetária do Fed, depois que sinais de inflação persistente em fevereiro diminuíram as expectativas de cortes em breve na taxa de juros.

O índice de referência S&P 500 atingiu um novo recorde intradiário na segunda-feira, antes de fechar em ligeira queda em meio às expectativas para o depoimento de Powell perante parlamentares na quarta e quinta-feiras.

A Apple caía 2,8% depois que um relatório mostrou que as vendas do iPhone na China caíram 24% nas primeiras seis semanas de 2024 em relação ao ano anterior, já que a empresa norte-americana enfrenta uma concorrência cada vez maior de rivais nacionais, como a Huawei

Outras ações de megacaps e tecnologia também caíam, com a Tesla em queda de 3,3% depois que sua gigafábrica europeia perto de Berlim interrompeu a produção após um suposto incêndio criminoso.

Seis dos 11 principais subíndices do S&P 500 tinham queda no início das negociações, com setores sensíveis aos juros, como o de tecnologia, liderando as perdas.

Às 12:54 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,65%, a 38.735,37 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,90%, a 5.084,88 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 1,79%, a 15.917,65 pontos.