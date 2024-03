Nasce Aurora, primeira filha do deputado Nikolas Ferreira com modelo

Aurora, a primeira filha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) com a modelo Lívia Bergamim Orlett, nasceu na segunda-feira (4).

O que aconteceu

Deputado anunciou hoje (5), no Instagram, o nascimento da filha. Além de publicar diversas fotos ao lado da companheira e da filha, o deputado também escreveu: "Minha filha, orando por você hoje, eu pedi: 'Espírito Santo, more nesse coração para sempre'. Luz da minha vida, eu te amo! Seja bem-vinda, Aurora! [emoji de coração amarelo]".

Menina nasceu de cesariana. Nikolas explicou que a esposa foi ontem fazer um exame de rotina, acompanhada pelo companheiro, quando os movimentos respiratórios e fetais de Aurora ficaram ausentes, sendo necessário fazer uma cesariana. A menina nasceu com mais de 3,3 quilos.

Político mostrou recepção e presentes para quem visitar a menina no hospital. Na mesa havia doces diversos, água personalizada e lembrancinhas em porcelana, com identidade visual. Nikolas não divulgou quando a esposa e a filha terão alta hospitalar.

Michelle Bolsonaro comentou em publicação. "Que Deus abençoe essa princesa [emoji de coração rosa]", escreveu a ex-primeira-dama. Outros políticos e personalidades da mídia também comemoraram o nascimento da criança. A publicação teve mais de 1,4 milhão de curtidas e mais de 79,8 mil comentários.

Chá revelação teve anúncio de Neymar

Neymar anunciou o sexo da bebê no chá revelação. No evento, ocorrido em setembro de 2023, o atacante fez um vídeo, com o uniforme da seleção brasileira, para anunciar o sexo da criança, a pedido de Lívia. No evento, o jogador anunciou que, assim como ele, Nikolas seria pai de uma menina.

Estou muito feliz de estar aqui participando desse dia tão especial de vocês. Dizer que vocês não vão encontrar um amor maior que ter um filho, e eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho certeza que vocês serão grandes pais, tá? Nikolas, meu parceiro, você sabe que eu fui pai de uma menina e eu sei que você me ama, gosta muito de mim, e a Lívia que preparou. Então, irmão, parabéns, você vai ser papai de... [tela do computador com um laço rosa], uma menina, como eu. Que essa princesa venha com muita saúde.

Neymar, no chá de revelação

Nikolas agradeceu Neymar "pela humildade e carinho com minha família" e o parlamentar escreveu que ele e o amigo seriam "papais de menina". O atacante é pai de Mavie, do relacionamento com Bruna Biancardi.

Em um dos vídeos, o parlamentar aparenta estar nervoso ao ver o jogador anunciando o sexo da criança. Depois, Nikolas escreveu em um stories, no Instagram, "vem Aurorinha" e disse esperar que a filha "seja luz nesta nação". A divulgação da gestação pelo casal ocorreu em julho de 2023.