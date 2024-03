Nadal e Djokovic enfrentam a nova geração em sua volta a Indian Wells

Em condições diametralmente opostas, Rafael Nadal e Novak Djokovic voltam esta semana a Indian Wells, onde terão pela frente os novos talentos do circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que defende o título no primeiro Masters 1000 do ano.

Nadal, de 37 anos, não compete no torneio do deserto da Califórnia (de 6 a 17 de março) desde que perdeu a final de 2022 para o americano Taylor Fritz. Depois de um ano quase em branco devido a lesões, o astro espanhol quer recuperar a confiança e ganhar ritmo no início desta que pode ser sua última temporada.

O maiorquino, que este ano só participou do torneio de Brisbane em janeiro, viveu o seu primeiro reencontro com a quadra no domingo, numa exibição em Las Vegas contra seu compatriota Alcaraz, de onde saiu com uma derrota, mas também com boas sensações físicas.

Vencedor de 22 títulos de Grand Slam, Nadal caiu para o 652º lugar no ranking da ATP devido à inatividade, o que o obriga a iniciar o torneio desde a primeira rodada e enfrentar adversários perigosos logo cedo.

O espanhol estreia na quinta-feira contra Milos Raonic e, caso supere o veterano canadense, enfrentará uma das joias do futuro, o dinamarquês Holger Rune, número sete do mundo.

Mais de uma década depois de sua última vitória em Indian Wells, Nadal quer ganhar ritmo com a cabeça voltada para o saibro, principalmente em Roland Garros (20 de maio a 9 de junho) e nos Jogos Olímpicos de Paris (26 de junho a 11 de agosto).

Djokovic, por outro lado, continua jogando em alto nível e tem objetivos muito mais ambiciosos para o seu regresso ao Coachella Valley, onde não joga desde 2019 devido à sua recusa em ser vacinado contra a covid-19.

O sérvio, campeão de 24 Grand Slams, um recorde, quer continuar expandindo seu legado ao se tornar o tenista com mais títulos de Indian Wells, status que atualmente compartilha com o suíço Roger Federer, ambos com cinco troféus.

- Alcaraz defende título -

Nos últimos dias, Djokovic tem desfrutado de popularidade ao retornar à Califórnia, treinando diante de multidões na universidade UCLA, em Los Angeles, protagonizando palestras e comparecendo à quadra dos Lakers e ao jogo do Inter Miami de Lionel Messi contra o LA Galaxy.

'Nole' fez uma pausa nas competições desde que Jannik Sinner o derrotou nas semifinais do Aberto da Austrália no final de janeiro, frustrando seu caminho para seu 25º título de 'major'.

O italiano de 22 anos adquiriu o status de campeão do Grand Slam na Austrália que precisava para lutar contra Alcaraz pela liderança da nova geração do tênis masculino.

O prodígio espanhol, com dois títulos de Grand Slam aos 20 anos, mantém a aura de favorito em todos os torneios que participa, mas sua série de vitórias foi interrompida e ele não disputa uma final desde agosto.

Alcaraz tem agora um desafio interessante diante de si: ser o primeiro tenista a reter o troféu de Indian Wells desde que Djokovic emendou três consecutivos entre 2014 e 2016.

No feminino, a cazaque Elena Rybakina defenderá o título conquistado na última final contra Aryna Sabalenka.

A bielorrussa quer revanche e chega impulsionada após seu triunfo no Aberto da Austrália, embora tenha pela frente várias adversárias fortes.

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, quer voltar a escrever seu nome na lista de vencedoras após o triunfo em 2022 e a jovem americana Coco Gauff vai lutar para dar uma segunda alegria ao seu público após a retumbante vitória do ano passado no Aberto dos Estados Unidos.

Indian Wells, torneio da categoria WTA 1000, não tem uma campeã americana desde o último triunfo da agora aposentada Serena Williams, em 2001.

Sua irmã mais velha, Venus, continua na atividade aos 43 anos e vai competir pela primeira vez desde o último Aberto dos Estados Unidos.

gbv/gfe/aam

