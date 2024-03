Mudança no guidance do BC não teria correlação com taxa terminal, diz Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira que uma mudança no "guidance" da autoridade monetária, que atualmente projeta cortes de 0,5 ponto percentual na taxa Selic para as próximas reuniões, não teria correlação com a taxa terminal do ciclo de redução da Selic.

Em evento da André Perfeito Consultoria Econômica, em São Paulo, Galípolo reiterou que a dependência de dados por parte do BC está "acima" de seu guidance e que uma mudança no cenário econômico esperado poderia fazer a autarquia alterar sua projeção para a política monetária.

(Por Fernando Cardoso)