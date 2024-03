Ministro israelense diz que agressão do Hezbollah está perto de ponto crítico

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse nesta terça-feira que a tensão contínua com o Hezbollah, apoiado pelo Irã, na fronteira com o Líbano, estava aproximando a situação de uma escalada militar.

Israel e o Hezbollah têm trocado disparos desde que o grupo palestino Hamas atacou Israel em 7 de outubro, alimentando a preocupação com o perigo de uma guerra total entre os adversários fortemente armados.

"Estamos comprometidos com o processo diplomático, no entanto, a agressão do Hezbollah está nos aproximando de um ponto crítico na tomada de decisões em relação às nossas atividades militares no Líbano", disse Gallant após se reunir com o enviado dos Estados Unidos Amos Hochstein, que está buscando um fim mediado para esse conflito.

O Hezbollah indicou que cessará o fogo se a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza parar, descrevendo sua campanha como destinada a apoiar os palestinos sob fogo em Gaza.

Mas, em visita a Beirute na segunda-feira, Hochstein alertou que uma trégua em Gaza não necessariamente traria um fim automático às hostilidades na fronteira sul do Líbano.

Ele disse que um cessar-fogo temporário não era suficiente e que uma guerra limitada não poderia ser contida.

Os mediadores estão tentando alcançar um cessar-fogo de 40 dias na guerra de Gaza a tempo para o mês de jejum muçulmano do Ramadã, que começa no início da próxima semana.

Grande parte da violência entre Israel e o Hezbollah ocorreu perto da fronteira, com exceções notáveis, incluindo um ataque aéreo israelense em 26 de fevereiro no Vale de Bekaa e um ataque de drone israelense em 2 de janeiro em Beirute, que matou um importante líder do Hamas.

Na violência de segunda-feira, um ataque israelense matou três trabalhadores de emergência de um grupo afiliado ao Hezbollah, disse o governo libanês, e um civil foi morto no norte de Israel por um ataque do Líbano.

Os ataques israelenses desde outubro mataram mais de 200 combatentes do Hezbollah e cerca de 50 civis no Líbano, enquanto os ataques do Líbano a Israel mataram uma dúzia de soldados israelenses e seis civis. Dezenas de milhares de israelenses e libaneses fugiram de vilarejos em ambos os lados da fronteira.

