Minério de ferro tem desempenho misto com investidores avaliando metas econômicas da China

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro tiveram comportamento misto nesta terça-feira, com os investidores digerindo uma série de metas econômicas importantes estabelecidas pelos formuladores de políticas na reunião anual do Congresso Nacional do Povo da China, o maior mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,69%, a 879,5 iuanes (122,17 dólares) a tonelada.

Entretanto, o minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,23%, para 114,2 dólares a tonelada.

Conforme amplamente esperado, o governo chinês tem como meta um crescimento econômico de cerca de 5% este ano, semelhante ao do ano passado, e anunciou planos para executar um déficit orçamentário de 3% da produção econômica, em comparação com 3,8% no ano passado, segundo relatórios oficiais.

A China também planeja emitir 1 trilhão de iuanes em títulos especiais do Tesouro de ultralongo prazo, que não estão incluídos no orçamento.

Os agentes do mercado vinham monitorando de perto se haveria mais estímulos revelados no Congresso Nacional do Povo para restaurar a confiança do mercado e sustentar a economia, o que também poderá gerar mais consumo de metais.

Embora não haja nenhuma meta muito específica para o setor de metais ferrosos nesses relatórios, os investidores têm avaliado se poderiam encontrar alguns sinais de mudança na demanda por aço e ingredientes de fabricação de aço este ano a partir de promessas para setores como o imobiliário e o de infraestrutura.

(Reportagem de Zsastee Ia Villanueva e Amy Lv)