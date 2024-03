Mariana Ferrão: 'Será que você tem complexo de superioridade?'

"Você já sentiu que não tinha em quem confiar em algum momento porque ninguém faz as coisas tão bem como você?". A pergunta é feita por Mariana Ferrão no vigésimo terceiro episódio do quadro 'Mari vs Mari'. A jornalista especializada em saúde convida o público a refletir sobre as consequências do complexo de superioridade, uma condição na qual a pessoa crê ser melhor que os outros em quase tudo o que faz ou pensa.

"Primeiro, se eu acho que ninguém é tão bom quanto eu naquilo que eu posso fazer, a sensação não é gostosa. Por mais contraintuitivo que isso seja, a sensação é de um profundo isolamento e que, muitas vezes, vem acompanhada de uma certa raiva", diz Mariana.

Para ela, o sentimento de superioridade é uma "tentativa desesperada de ficar no controle" e revela o excesso de um sentimento: medo. "Medo de que as coisas não saiam do jeito que você planejou, porque você não quer se frustrar".

Talvez você não tenha confiança suficiente de que, no fluir da vida, ela pode te surpreender de maneiras surpreendentemente incríveis. Mariana Ferrão

Com vídeos novos toda segunda e quarta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.