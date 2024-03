Maldivas assina acordo de defesa com a China após ordenar saída de tropas da Índia

O governo das Maldivas assinou um acordo de "assistência militar" com a China depois de ordenar a saída das tropas indianas que estavam mobilizadas no pequeno arquipélago, mas estrategicamente localizado no Oceano Índico.

As relações com Nova Délhi esfriaram desde a vitória do novo presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, nas eleições de setembro com um discurso hostil a respeito da Índia e de proximidade com a China.

Em um comunicado, o Ministério da Defesa do arquipélago anunciou a assinatura de um "acordo de fornecimento de assistência militar da China para promover laços bilaterais mais fortes".

Na segunda-feira, o presidente Muizzu anunciou o prazo limite de 10 de maio para a saída de quase 100 soldados indianos que estão no arquipélago turístico.

As tropas indianas estavam nas Maldivas para operar três aviões de reconhecimento que Nova Délhi doou ao arquipélago para patrulhar seu vasto território marítimo.

Agora, a Índia deve substituir os militares por pilotos civis.

A Índia suspeita da crescente influência da China no Oceano Índico e em dois países historicamente próximos diplomaticamente, Maldivas e Sri Lanka, localizados em importantes rotas de comércio marítimo.

