Lula pede que PL para motoristas de apps seja enviado a Biden

(ANSA) - BRASÍLIA, 05 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs nesta terça-feira (5) encaminhar para seu homólogo americano, Joe Biden, o projeto que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativo no Brasil.

A proposta do Executivo foi apresentada nesta segunda (4) no Congresso, onde deve enfrentar questionamentos por parte da oposição.

O líder petista lembrou, durante um evento no Palácio do Planalto, que "há poucas coisas no mundo" sobre legislação do trabalho por aplicativos.

"Eu acho que o [ministro do Trabalho] Luiz Marinho vai ter que enviar a lei que nós fizemos ao nosso amigo Biden, presidente dos Estados Unidos, porque nós assinamos um acordo sobre trabalho decente", disse.

Lula e Biden firmaram em setembro de 2023, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, uma parceria pelos "direitos dos trabalhadores e trabalhadoras" e em defesa de condições de emprego "dignas".

Segundo o presidente, a norma apresentada ao Legislativo "é uma primeira boa experiência que podemos mostrar ao mundo sobre o que é possível fazer".

Lula admitiu que o projeto foi bastante criticado, mas ressaltou a importância de ter produzido uma proposta "singular" que deve beneficiar 1,5 milhão de motoristas que prestam serviços para as plataformas digitais. (ANSA).

