Lula cobra de ministro do Desenvolvimento Social revisão periódica do CadÚnico

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma cobrança pública ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, nesta terça-feira, 5, pela revisão periódica do CadÚnico. Trata-se do sistema onde são cadastrados os beneficiários de programas sociais do governo.

"Wellington, uma coisa que a gente tem que ver de vez em quando é a revisão do nosso 'Cad', para saber se está todo mundo que precisa estar lá dentro ou se tem gente que não precisa e está lá dentro. Vocês sabem que de vez em quando aparece alguém malandro para ocupar o lugar de quem precisa", disse o presidente da República no Palácio do Planalto, em reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea).

Depois, em entrevista a jornalistas, Wellington Dias disse que ainda há revisões a se fazer no CadÚnico e mencionou um pente-fino feito nos primeiros meses do governo.

"Ainda temos o que revisar. Alcançamos uma atualização que se aproxima de 90% do público que encontramos", disse o ministro.