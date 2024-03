Lula chega ao Alvorada para reunião com Pacheco e líderes do Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou há pouco no Palácio da Alvorada, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e líderes da Casa Alta do Congresso o esperam para uma recepção.

O encontro tem como objetivo aproximar os líderes do Senado ao Palácio do Planalto no início do segundo ano de mandato do petista. As principais pautas em tramitação no Legislativo neste primeiro semestre serão a reoneração da folha de pagamentos e dos municípios, a limitação das compensações tributárias e a reformulação do Perse (programa criado na pandemia da covid-19 para apoiar o setor de eventos).

Lula chegou ao Alvorada às 19h53. O compromisso estava marcado para as 19h. O primeiro senador a chegar ao Alvorada foi o líder do PT no Senado, Beto Faro (PA), às 18h56. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) entrou na residência oficial do presidente às 19h23. Rodrigo Pacheco chegou pouco depois, às 19h28.

Outros ministros também participarão. Alexandre Padilha (Relações Institucionais) falou com jornalistas na porta do Alvorada antes de entrar, às 19h14.