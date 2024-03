Lula diz que burocracia 'enche o saco' e atrapalha no combate à fome

Do UOL, em São Paulo e Brasília

O presidente Lula (PT) criticou a burocracia no combate à fome no Brasil.

O que aconteceu

Lula disse que a burocracia "enche o saco". Para o presidente, a erradicação da fome só não vai ser conquistada se o governo "burocrata e preguiçoso não trabalhar". "Burocracia atrapalha pra cacete (sic) e enche o saco. Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que para facilitar, muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se o cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome com a vontade de comer", afirmou Lula.

O presidente assinou decretos sobre as cozinhas solidárias e a nova cesta básica. As cozinhas solidárias surgiram da pandemia para preparo e distribuição de refeições. O texto que regulamenta a iniciativa aponta medidas que serão atendidas em todo o país. A norma da cesta básica dispõe sobre a nova composição da seleção de alimentos, alinhada a padrões saudáveis de alimentação, segundo o governo.

É importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo crie problema. Quando tiver um problema, por favor, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, nas reuniões, fazendo zap dizendo que não ta dando certo porque fulano não me atendeu. Não existe isso para acabar com a fome nesse país. Lula, presidente da República

Acordo de R$ 4 milhões para combate à fome

O Banco do Brasil também assinou acordo de cooperação para erradicação da fome. O investimento social, segundo o banco estatal, será de R$ 4 milhões via Fundação BB. Esse valor vai ser usado para a compra de equipamentos para as cozinhas solidárias selecionadas pelo governo.

Programa do governo vai selecionar cerca de 90 cozinhas em todas as regiões do país. Esses locais terão freezer e demais eletrodomésticos e infraestrutura básica como pias, além de utensílios, equipamentos de segurança e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais e voluntários.