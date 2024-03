Lazio perde para Bayern e é eliminada da Champions

MUNIQUE, 5 MAR (ANSA) - A Lazio foi eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa após perder por 3 a 0 para o Bayern na Allianz Arena em Munique, na Alemanha, nesta terça-feira (5) A equipe italiana jogava por um empate, já que havia vencido por 1 a 0 o jogo de ida do último dia 14 de fevereiro no Stadio Olimpico de Roma.

O time do técnico Maurizio Sarri, no entanto, sucumbiu ainda no primeiro tempo com os gols de Harry Kane aos 38 minutos e de Thomas Müller aos 47.

O Bayern confirmou a classificação no segundo tempo com mais um gol de Harry Kane aos 21 minutos.

Agora, a Lazio tem pela frente mais duas competições na temporada 2023/2024: o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

No Campeonato Italiano, a 11 jogos do fim da disputa, o time da capital ocupa apenas a nona colocação com 40 pontos - 11 atrás da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O próximo jogo será na próxima segunda-feira (11) às 16h45 (horário de Brasília) contra a Udinese no Stadio Olimpico.

Já na Copa da Itália, a Lazio está na semifinal e vai decidir uma vaga na decisão em dois jogos contra a Juventus: dia 2 de abril será realizado o jogo de ida em Turim e três semanas mais tarde haverá a disputa da partida de volta em Roma. (ANSA).

