Jeep garante liderança no mercado nacional de SUVs em fevereiro

SÃO PAULO, 5 MAR (ANSA) - A Jeep conquistou a liderança no mercado brasileiro de SUVs durante o mês de fevereiro, com 8.677 unidades emplacadas e 15,6% de participação na categoria.

A marca do grupo italiano Stellantis também foi a que mais cresceu no segmento, com um aumento de 13% comparado ao mês anterior.

A Jeep ainda garantiu a liderança de SUVs médios com o Compass, que aumentou sua participação na categoria com 36,9%, um crescimento de 4 pontos percentuais ante janeiro.

Com 4.074 unidades comercializadas, o Compass ainda garantiu a segunda posição no ranking geral de todos os SUVs, e se destacou entre os 10 modelos mais vendidos em fevereiro considerando todos os segmentos automotivos.

Outro modelo de destaque foi o Renegade, que comercializou mais de 3,5 mil veículos, o que corresponde a 9,6% de segment share, o maior do modelo nos últimos seis meses. (ANSA).

