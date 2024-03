Itália retoma navegação em local de naufrágio do Costa Concordia

ILHA GIGLIO, 5 MAR (ANSA) - Doze anos depois do desastre envolvendo o Costa Concordia, a navegação acima do fundo do mar da ilha de Giglio onde o navio de cruzeiro permaneceu encalhado voltará a ser permitida.

A decisão foi estabelecida em um decreto do Gabinete Distrital Marítimo de Giglio, que implementa um pedido datado de 1º de janeiro do Observatório de Monitorização de Ilhas para a restauração, reconstituição e estabilização de habitats marinhos após a área ter sido ocupada pelo estaleiro para a remoção do navio.

A região especificada é a que está abaixo da costa que vai de Cala Ficaiaccia a Punta del Lazzaretto.

Com a medida, as proibições foram reduzidas e, desta forma, voltará a ser permitido o trânsito de unidades navais e o balneário - atividades que não representam elementos de risco para o fundo do mar.

No entanto, permanece proibido até março de 2029 "ancorar e parar seja para lazer ou para uso profissional, independentemente do porte, realizar atividades de pesca profissional e esportiva e praticar mergulho autônomo".

O naufrágio da embarcação provocou 32 mortes em 13 de janeiro de 2012 e deixou o mundo em choque não apenas por sua gravidade, mas também pela irresponsabilidade de um capitão, Francesco Schettino, que acabaria condenado a 16 anos e um mês de prisão pela tragédia.

O corpo da última vítima só foi encontrado em novembro de 2014, quando o Costa Concordia já estava sendo desmontado em um estaleiro em Gênova, na região da Ligúria. Durante dois anos e meio, os moradores de Giglio tiveram de conviver com a presença intimidadora de um navio de milhares de toneladas encalhado em seu litoral. (ANSA).

