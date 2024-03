Intercâmbio comercial entre Emirados e Kuwait atinge AED 317 bilhões em dez anos, aponta relatório

ABU DHABI, 5 de março de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait têm fortes relações econômicas e comerciais, evidenciadas pelo intercâmbio comercial entre 2013 e 2022, totalizando AED 317 bilhões (cerca de USD 86 bilhões), incluindo AED 63 bilhões para importações, AED 85,5 bilhões para exportações não petrolíferas e AED 168,5 bilhões para reexportações.

O intercâmbio comercial entre os dois países cresceu significativamente, com um aumento de 120,5% em 10 anos. Em 2022, o intercâmbio comercial atingiu AED 44,1 bilhões, em comparação com AED 20 bilhões em 2012, de acordo com os dados do Ministério da Economia. O valor do intercâmbio comercial em 2022 teve um crescimento de mais de 14,5%, com AED 7,5 bilhões em importações, AED 14,3 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 22,3 bilhões em reexportações.

O valor do intercâmbio comercial entre os dois países em 2013 foi de aproximadamente AED 23,3 bilhões, sendo AED 5,4 bilhões em importações, AED 5,5 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 12,4 bilhões em reexportações.

Em 2014, o valor do intercâmbio comercial atingiu AED 25,7 bilhões, divididos em AED 5,8 bilhões para importações, AED 6,3 bilhões para exportações não petrolíferas e AED 13,6 bilhões para reexportações. O volume do intercâmbio comercial aumentou em 2015 para AED 26 bilhões, com AED 5,1 bilhões para importações, AED 6,8 bilhões para exportações não petrolíferas e AED 14,1 bilhões para reexportações.

O valor do intercâmbio comercial aumentou ligeiramente em 2016 para AED 25,8 bilhões, com AED 7,5 bilhões em importações do Kuwait, AED 5,7 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 12,6 bilhões em reexportações.

Em 2017, o valor total do comércio internacional atingiu AED 25,4 bilhões, com AED 6,6 bilhões em importações, AED 6,4 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 12,4 bilhões em reexportações.

No no seguinte, aumentou significativamente para AED 39,3 bilhões, com as importações crescendo para AED 8,5 bilhões, as exportações não petrolíferas para AED 10,5 bilhões e as reexportações para AED 20,3 bilhões.

Em 2019, o valor do comércio internacional atingiu AED 38,8 bilhões, com as importações chegando a AED 7,5 bilhões, as exportações não petrolíferas a AED 9,9 bilhões e as reexportações a AED 21,4 bilhões.

Já em 2020, o comércio internacional atingiu AED 30,1 bilhões, com AED 4,2 bilhões em importações, AED 7,4 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 18,5 bilhões em reexportações.

2021 foi um ano em que o intercâmbio comercial teve um grande salto, atingindo AED 38,5 bilhões, com AED 4,9 bilhões em importações, AED 12,7 bilhões em exportações não petrolíferas e AED 20,9 bilhões em reexportações.

Enquanto isso, o número de turistas kuwaitianos que se hospedaram nos hotéis dos Emirados Árabes Unidos em 2023 aumentou para 400 mil, em comparação com 250 mil em 2022.

As relações econômicas são sustentadas por investimentos diretos ativos entre os dois países, com os investimentos kuwaitianos nos EAU concentrados em imóveis, turismo, telecomunicações e têxteis.

Os investimentos dos Emirados no Kuwait estão concentrados principalmente em carvão, petróleo e gás, transporte e armazenamento, imóveis, telecomunicações, minerais, alimentos, hotéis e aviação.