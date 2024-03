PF prende indígenas suspeitos de estuprar sobrinha de 12 anos no AM

Do UOL, em São Paulo

A Polícia Federal prendeu dois indígenas suspeitos de estuprar a sobrinha, de 12 anos, em Autazes (AM).

O que aconteceu

Tios de menina que sofreu abuso foram presos pela PF. Um deles teria papel de liderança na aldeia e "estaria utilizando da sua condição para constranger e ameaçar testemunhas do suposto crime", segundo a polícia, e poderia até dificultar outros indígenas de ter acesso a benefícios sociais como Bolsa Família e salário-maternidade.

Polícia Federal realizou as prisões durante operação contra abuso sexual em aldeia no AM. A PF realizou uma operação policial para reprimir abuso sexual de crianças e adolescentes em uma aldeia tuxaua em Autazes (MT), nesta terça-feira (5).

Suspeitos vão responder criminalmente. Segundo a corporação, o caso foi registrado como estupro de vulnerável, abuso de poder, coação de vítimas e cerceamento de direitos básicos de indígenas de sua mesma comunidade.