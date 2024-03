Hamas adverte que via das negociações 'não estará aberta indefinidamente'

Um alto dirigente do Hamas afirmou, nesta terça-feira (5), que o processo de negociações com Israel para alcançar o acordo de uma trégua em Gaza não estará aberto "indefinidamente", ao mesmo tempo em que os mediadores tentam obter um cessar-fogo antes do ramadã.

"Não permitiremos que a via das negociações esteja aberta indefinidamente enquanto continuar a agressão e a fome organizada contra nosso povo", disse Osama Hamdan durante coletiva de imprensa em Beirute.

