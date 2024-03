Oito estados e DF já decretaram emergência por avanço da dengue; veja quais

Do UOL, em São Paulo

Após a decisão de hoje do governo de São Paulo, o Brasil tem nove unidades da federação com decretos de emergência por dengue.

O que aconteceu

Acre, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amapá e o Distrito Federal também já decretaram emergência. Além disso, 192 municípios publicaram decretos devido à alta de casos da doença.

Emergência de Saúde é um instrumento legal que torna mais ágeis medidas administrativas, como a compra de insumos médicos. Cada ente federativo tem autonomia para tomar essa decisão, segundo o Ministério da Saúde. O decreto permite que estados e municípios possam receber recursos adicionais do governo federal.

O Brasil enfrenta uma epidemia de dengue, com 1.212.263 casos prováveis da doença e 278 mortes confirmadas em 2024. Ainda estão sob investigação 744 óbitos.

A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos para cada 100 mil habitantes. No país, a taxa de incidência já chega a 597 casos por 100 mil habitantes.

Fique atento aos sintomas

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça; e

Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de sintomas, procure uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Não faço uso de medicamentos sem conhecimento médico.

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.