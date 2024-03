Dubai Mall é o lugar mais visitado do mundo, com 105 milhões de visitantes em 2023

DUBAI, 5 de março de 2024 (WAM) -- O Dubai Mall registrou um recorde de 105 milhões de visitantes em 2023, um salto de mais de 19% em relação aos 88 milhões do ano anterior, de acordo com os últimos números divulgados pelo shopping na terça-feira (05/03). Os números também mostraram que 20 milhões de pessoas visitaram o centro de compras somente nos dois primeiros meses deste ano - indicando novo recorde em 2024.

"Os números refletem o status impressionante do Dubai Mall e espelham a liderança com visão de futuro e a forte economia de Dubai. Nosso shopping incorpora o espírito vibrante da cidade e a dedicação à excelência, transformando a visão da liderança em realidade. Como parte integrante do tecido econômico de Dubai, desempenhamos um papel crucial no sucesso e na inovação da cidade", disse Mohamed Alabbar, fundador da Emaar, responsável pelo Dubai Mall.

Os novos números também mostram como o shopping se tornou uma atração global, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo. "Essa ampla variedade de nacionalidades não apenas ressaltou o charme mundial do shopping, mas também refletiu a cultura cosmopolita de Dubai", acrescentou Alabbar.

Os eventos e promoções do shopping em 2023 e no início de 2024 foram um dos principais impulsionadores do tráfego de pedestres, bem como ocasiões festivas essenciais e celebrações internacionais. Grandes eventos como o Dubai Shopping Festival, o Dubai Food Festival e a aclamada Super Sale de três dias demonstraram ainda mais a capacidade do shopping de atrair e envolver multidões. A pegada digital do shopping se expandiu significativamente, com 1,3 milhão de seguidores no Instagram atualmente.