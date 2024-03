Diretor-geral da COP28 pede maior cooperação para o financiamento climático durante reunião de Ministros das Finanças do G20 no Brasil

SÃO PAULO, 5 de março de 2024 (WAM) -- O embaixador Majid Al Suwaidi, diretor-geral da COP28, concluiu uma visita ao Brasil, onde convocou as principais partes interessadas em finanças para fortalecer a cooperação em financiamento climático.

Durante sua visita, ele destacou o Quadro Global de Financiamento Climático, lançado e endossado pelos principais líderes mundiais na COP28, para tornar o financiamento climático disponível, acessível e econômico.

O embaixador Al Suwaidi participou de uma série de diálogos de alto nível no Fórum de Financiamento Climático em São Paulo, realizado paralelamente à primeira reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20 sob a presidência brasileira do G20. E também realizou reuniões produtivas com filantropos, ministros das finanças, funcionários de instituições financeiras internacionais e outros líderes financeiros, enfatizando a importância fundamental do financiamento para viabilizar a ação climática.

Al Suwaidi enfatizou que "um dos principais focos da Agenda de Ação da Presidência da COP28 é como podemos mudar o rumo do financiamento climático para torná-lo mais disponível, acessível e barato para todos, e remover as barreiras que impedem o investimento, especialmente no Sul Global", disse o embaixador. "86% do total do financiamento climático na África não deveriam ser de finanças públicas, enquanto na América do Norte é de apenas 4% - precisamos mudar a narrativa sobre o financiamento climático e mostrar que ele representa uma oportunidade de negócios sem precedentes".

O diretor-geral da COP28 participou de um evento paralelo oficial do G20 organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre o financiamento do clima e do desenvolvimento. O embaixador Al Suwaidi destacou a Estrutura Global de Financiamento Climático lançada na COP28 e a importância da primeira Troika de Presidências da COP para alcançar a meta de 1,5°C.

O lançamento formal da Troika das Presidências das COPs, no mês passado, unindo a COP28 com as próximas presidências do Azerbaijão e do Brasil, foi fundamental para a concretização dessa ambição, pois promoverá a cooperação internacional e impulsionará ações climáticas coletivas ambiciosas.

Al Suwaidi afirmou ainda que "o Brasil já demonstrou um enorme apoio à Presidência da COP e à Agenda de Ação dos Emirados Árabes Unidos", ele disse. "O compromisso de nossos dois países em trabalhar juntos representa um avanço significativo em direção à ação climática integrada à natureza, e a criação da Troika entre as Presidências da COP dos Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil será fundamental para impulsionar nossos esforços conjuntos de ação climática em busca de 1,5°C."

O embaixador, que também é CEO da ALTÉRRA, o maior fundo privado de investimento climático do mundo, pediu uma maior mobilização do financiamento climático privado por meio de soluções e abordagens inovadoras. O ALTÉRRA foi lançado na COP28 com um compromisso de USD 30 bilhões dos Emirados, com o objetivo de mobilizar USD 250 bilhões até o final desta década.

E observou que "os desafios que enfrentamos para enfrentar a crise climática são grandes demais para serem enfrentados por um único governo, empresa ou fonte de capital sozinho - precisamos de colaboração e coalizões", ressaltou o embaixador Al Suwaidi. "A ALTÉRRA vê abordagens e parcerias inovadoras como parte integrante da geração do impacto que queremos ver e da implantação da escala de capital que queremos mobilizar", salientou.

Ao participar de uma mesa redonda com investidores globais e locais, Al Suwaidi destacou as imensas oportunidades de colaboração e parceria com o Brasil em relação ao clima. "A ALTÉRRA e os Emirados Árabes Unidos querem investir no futuro, e vemos o Brasil como um ator fundamental nesse futuro verde", afirmou.