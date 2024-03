Começa o julgamento de pai de adolescente autor de ataque a tiros nos EUA

O julgamento de um pai acusado de homicídio culposo por um ataque a tiros em massa perpetrado por seu filho adolescente em uma escola no Michigan, nos Estados Unidos, começou nesta terça-feira (5) com a seleção do júri que ouvirá o caso.

James Crumbley, de 47 anos, e sua esposa Jennifer, de 45, são os primeiros pais de um atirador a enfrentarem acusações de homicídio culposo nos tribunais americanos.

Seu filho Ethan, de 17, foi condenado à prisão perpétua pelo ataque, em 30 de novembro de 2021, na escola secundária de Oxford, nos arredores de Detroit, no qual quatro alunos entre 14 e 17 anos foram mortos e outros seis, além de um professor, ficaram feridos.

No mês passado, a mãe, Jennifer Crumbley, foi considerada culpada de quatro acusações de homicídio culposo em outro processo e receberá sua sentença em 9 de abril. Ela pode ser condenada a até 15 anos de prisão.

James Crumbley enfrenta as mesmas acusações e sua condenação será debatida neste processo.

Durante seu julgamento, a mulher testemunhou que James comprou uma pistola 9mm SIG Sauer para seu filho Ethan pouco antes do ataque como um presente de Natal antecipado, e que ela mesma levou o jovem a um estande de tiro no dia seguinte.

Os pais foram acusados de ignorar os alertas de que o jovem tinha problemas de saúde mental.

Pesquisas de opinião pública mostram que a maioria dos americanos defende leis mais rígidas para o porte e a venda de armas, mas o poderoso lobby dessa indústria mantém forte influência na classe política em Washington, onde não ocorrem mudanças significativas nesse sentido.

Em fevereiro, houve na cidade de Kansas, Missouri, um tiroteio durante o desfile pela vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl, a final da liga de futebol americano NFL. O incidente resultou em uma morte e 22 feridos. Dois suspeitos estão presos aguardando julgamento.

