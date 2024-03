Brasil tem 299 óbitos confirmados por dengue em 2024

O Ministério de Saúde informou nesta terça-feira (5) que o Brasil tem 299 mortes confirmadas por dengue em 2024. O país também registra 1.253.919 casos prováveis da doença ao longo deste ano.

O que aconteceu

A pasta divulgou que já são 9.996 casos graves da doença. Ainda estão sob investigação 765 óbitos. O governo atualizou hoje o cenário epidemiológico da doença no país.

Nove estados já decretaram emergência por dengue. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que alguns estados desejam ampliar a faixa etária para vacinação da dengue. Em coletiva de imprensa realizada hoje, Trindade esclareceu que gestores estaduais gostariam de iniciar a vacinação de adolescentes entre 12 e 14 anos. Atualmente, o cronograma brasileiro orienta a vacinação para a faixa etária de 10 a 11 anos.

A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos para cada 100 mil habitantes. No país, a taxa de incidência já chega a 597 casos por 100 mil habitantes.

Pessoas entre 30 e 39 anos são as mais afetadas pela doença, seguidas da faixa etária de 40 a 49 anos. O grupo menos afetado é o de crianças com menos de um ano.

Os principais infectados são pessoas do sexo feminino (55,5%). Pardos também são os mais infectados com a doença (49,76%).

Ministério da Saúde vai antecipar vacinação contra influenza

Nísia Trindade também anunciou que o governo federal vai antecipar a vacinação contra influenza. O início da vacinação estava prevista para 25 de março, mas as doses já começaram a ser distribuídas para os estados. Uma nota técnica com mais informações vai ser publicada na quarta-feira (6). A medida foi tomada em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

As vacinas de Influenza já começaram a ser distribuídas para os estados, então, claro, sempre tem uma organização local e planejamento. Amanhã será publicada uma Nota Técnica, do Programa Nacional Imunizações, dizendo exatamente os grupos. Não tem muita mudança em relação ao ano passado, mas é sempre bom ter essa orientação precisa para não haver problema na ponta, como a gente diz, no município e, principalmente, para o cidadão e cidadã que irão receber a vacina.

Nísia Trindade, ministra da Saúde

Dengue em São Paulo

O governo de São Paulo decretou hoje estado de emergência para a dengue. O estado registrou, até segunda-feira (4), 31 mortes confirmadas pela doença. Há ainda outros 122 óbitos em investigação. O total de infectados chega a 138.259, com 169 em estado grave.

O estado de emergência foi decretado porque São Paulo atingiu patamar considerado alarmante. Há 311 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes nesta semana. O número de 300 para 100 mil é considerado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) o patamar a partir do qual a região afetada tem que decretar a emergência.

O decreto permitirá nova alocação de recursos para o combate à doença, com o suporte do Ministério da Saúde.

Veja onde foram confirmados óbitos da dengue em SP: Bebedouro (1), Bariri (2), Bauru (1), Pederneiras (2), Bragança Paulista (1), Campinas (1), São Paulo (2), Franca (1), Restinga (1), Marília (3), Guarulhos (3), Suzano (1), Batatais (1), Ribeirão Preto (2), Serrana (1), Mauá (1), Parisi (1), Votuporanga (1), Pindamonhangaba (2), Taubaté (2) e Tremembé (1).

Fique atento aos sintomas

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça; e

Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de sintomas, procure uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Não faço uso de medicamentos sem conhecimento médico.

Como se proteger

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. É importante eliminar possíveis locais de armazenamento de água, tomando cuidados como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.