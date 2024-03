Cinco mortos em queda de avião perto de rodovia no sul dos EUA

Cinco pessoas morreram na segunda-feira na queda de um avião particular perto de uma rodovia em Nashville, no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos, informou a polícia local.

O Departamento de Polícia Metropolitana da cidade de Nashville publicou uma imagem dos destroços do monomotor na rede X, indicando que "as cinco pessoas a bordo do avião morreram no acidente".

Segundo o Corpo de Bombeiro de Nashville, quando os socorristas chegaram ao local encontraram um "grande incêndio".

"O avião informou uma falha no motor e de energia por volta das 19h40 locais (22h40 em Brasília)", disse o porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, citado pela imprensa americana.

O pouso de emergência foi então autorizado no aeroporto John C. Tune, em Nashville, mas o avião acabou caindo a poucos quilômetros do terminal e perto de uma rodovia.

