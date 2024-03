Chuva em SP: motoristas ilhados em alagamento sobem em carros no Anhangabaú

Imagens que circulam nas redes sociais, na noite desta terça-feira (5), mostram pessoas em cima de carros ilhados por causa de alagamentos no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. A cidade é atingida por fortes chuvas desde o final da tarde.

O que aconteceu

Em uma das fotos, é possível ver dois carros com motoristas no teto. Segundo o usuário do X que compartilhou as imagens, as pessoas foram resgatadas depois pelo Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros divulgaram seis chamados para chuva entre 0h e 19h30 desta terça. Os registros foram feitos na rua Monsenhor Andrade, na República; avenida 9 de Julho, Horto; rua Japiuba, Tremembé; na rua Itaqui, Pari; rua João Dártora, Caeiras; e na rua Bonfá, Osasco.

As zonas norte, leste, oeste, sul e sudeste, além do centro e das marginais Tietê e Pinheiros permaneceram em estado de atenção para alagamentos até 20h30. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), áreas de chuva formadas pelo calor e a umidade continuam atuando na cidade com forte intensidade de forma isolada com lento deslocamento.

A Defesa Civil estadual informou que choveu 85 mm na região central da capital, em duas horas. O órgão também destaca a chuva na cidade de Caieiras, onde choveu 68 mm em pouco mais de duas horas.

Vídeos compartilhados nas redes sociais também mostram estações de metrô alagadas. Em uma das imagens passageiros aparecem andando sobre uma poça de água na Estação da Luz.

