China busca autossuficiência em tecnologia; promete abrir mercado para investidores estrangeiros

Por Joe Cash e Yelin Mo

PEQUIM (Reuters) - A China prometeu, nesta terça-feira, desenvolver setores que considera cruciais para a competitividade futura, desde a inteligência artificial até o espaço, ao mesmo tempo em que se ofereceu para liberar o acesso à manufatura e a alguns setores de serviços para conter a saída de investidores estrangeiros.

Os compromissos, publicados durante a reunião anual do Parlamento, transmitiram uma mensagem clara: a China está aberta para negócios, desde que se encaixem em uma agenda nacional agora definida por uma busca de autossuficiência.

Eles surgem em um momento em que o sentimento do investidor estrangeiro se deteriorou devido a uma recuperação econômica mais fraca do que o esperado após a Covid-19 e às investigações contra empresas, enquanto a inovação tecnológica e os esforços de autossuficiência aumentaram a tensão comercial com o Ocidente.

"Os anúncios não movem os mercados e as promessas não impulsionam os investimentos", disse Sean Stein, presidente da Câmara Norte-Americana de Comércio da China, com sede em Pequim, acrescentando que o anúncio das reformas foi encorajador.

"A chave, como sempre, será a implementação completa e oportuna."

Embora o presidente Xi Jinping tenha estabelecido a meta de liberar o acesso de investimentos estrangeiros ao setor de manufatura no fórum Nova Rota da Seda em outubro passado, isso fez pouco para aumentar a confiança dos investidores.

O poderoso órgão estatal de planejamento, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, também disse na terça-feira que pretende flexibilizar as restrições de acesso ao mercado em setores de serviços, como telecomunicações e serviços médicos, mas não entrou em detalhes.

Em 2022, a China reduziu para 117 o número de setores em sua "lista negativa", que são restritos ou proibidos de acessar o mercado, de um número de 123 em 2020.

No setor automotivo da China, os fabricantes de veículos elétricos, como a Tesla, foram autorizados a criar entidades de propriedade integral, com empresas estrangeiras como a BMW e a Volkswagen sendo autorizadas a assumir o controle majoritário de suas joint ventures.

Mas as mudanças nas condições econômicas provocaram uma ampla retirada dos investidores estrangeiros do setor de manufatura da China, enquanto o investimento estrangeiro direto diminuiu pela primeira vez em mais de uma década em 2023.

No ano passado, a Hyundai Motor, da Coreia do Sul, vendeu uma fábrica de joint venture em Chongqing ao reformular sua estratégia para a China.

Na segunda-feira, a Western Digital Corporation vendeu uma participação de 80% em uma fábrica de memória flash em Xangai para a empresa chinesa de montagem e teste de chips JCET Group.

"Os investidores estrangeiros enfrentarão uma grande concorrência das contrapartes chinesas, de modo que suas decisões de investimento não serão determinadas pelo que o governo diz, mas pelo retorno que receberem e por sua estratégia global", disse Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank China.

CONFIANÇA

O primeiro-ministro Li Qiang reafirmou uma meta apresentada no ano passado por seu antecessor, Li Keqiang, de aumentar a autossuficiência e a força da ciência e da tecnologia, em uma iniciativa que intensificou o atrito entre a China e o Ocidente no ano passado e que, ao que tudo indica, continuará a fazê-lo.

A China tem enfatizado cada vez mais o papel do governo no direcionamento de recursos para atingir seu objetivo.

Desde o ano passado, o Partido Comunista assumiu um papel mais importante na definição de políticas relacionadas à tecnologia, após uma grande reformulação desse ministério em uma reestruturação mais ampla anunciada em 2023.

Até o momento, seus esforços fizeram alguns progressos, por exemplo, com o lançamento, em agosto passado, de um novo smartphone surpreendente da Huawei, gigante chinesa de tecnologia, que, segundo analistas, era alimentado por um chip avançado desenvolvido independentemente na China.

Li citou a computação quântica e as ciências da vida como áreas que a China deseja abrir, ao mesmo tempo em que prometeu intensificar os esforços em "big data", voos espaciais comerciais e inteligência artificial, além de lançar programas de ciência e tecnologia para atingir metas de desenvolvimento estratégico e industrial.