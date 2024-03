Cerimônia de abertura dos Jogos de Paris terá 180 barcos no rio Sena

Um total de 180 barcos, dos quais 94 transportarão os atletas, irão desfilar pelo rio Sena na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julho, informou nesta terça-feira (5) o prefeito da região de Ile-de-France, Marc Guillaume.

Guillaume, que compareceu à comissão de leis do Senado ao lado do ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, explicou que 86 barcos serão destinados à segurança, equipes técnicas e à reparação de embarcações que possam ter dificuldades.

Darmanin confirmou que "todas as delegações aceitaram desfilar pelo Sena", em uma cerimônia de abertura olímpica inédita, pela primeira vez organizada fora de um estádio.

O ministro também informou que o número máximo de pessoas que poderão acompanhar o ato nas margens do rio será de 326 mil, das quais 222 mil terão direito a entrada gratuita.

Darmanin explicou que os 104 mil pagantes ficarão em zonas mais próximas do rio, enquanto 222 mil ficarão nas partes superiores.

O ministro estimou que outras 200 mil pessoas acompanharão a cerimônia dos muitos edifícios que contam com vista para o emblemático rio da capital francesa.

As entradas gratuitas serão distribuídas através dos parceiros institucionais dos Jogos (Estado, cidades-sede, região de Ile-de-France e Paris-2024). Os espectadores receberão um código QR para poderem acessar a cerimônia.

sm/mat/pm/iga/cb/am

© Agence France-Presse