Brics expressa os interesses da maioria global, diz assessor presidencial russo Ushakov

MOSCOU, 5 de março de 2024 (WAM) -- Yury Ushakov, assessor de política externa da presidência russa, enfatizou que os países do Brics expressam de fato e na prática os interesses da maioria global, guiados por princípios como a cooperação em vários níveis com o objetivo de estabelecer uma ordem mundial multipolar mais justa e um modelo de comunicação igualitária entre os Estados para encontrar soluções para os desafios globais.

Em uma entrevista à TASS, após a Rússia ter assumido a presidência rotativa do grupo Brics em 2024, Ushakov destacou as prioridades da presidência russa e as perspectivas de desenvolvimento e expansão do Brics, bem como o esforço do grupo para criar oportunidades iguais para o desenvolvimento de todos os países.

Ushakov disse que a presidência russa do Brics concentrará seus esforços na "promoção de toda a gama de parceria e cooperação dentro da estrutura da associação em três trilhas principais - política e segurança, economia e finanças, e laços culturais e humanitários". Todas essas três diretrizes são de fundamental e igual importância, observando que elas foram identificadas como as prioridades da presidência russa, que adotou o slogan "Fortalecendo o multilateralismo para o desenvolvimento global equitativo e a segurança", observou.

E acrescentou que "a cúpula do Brics em Kazan, de 22 a 24 de outubro, será o principal evento da presidência Russa; além disso, será a primeira cúpula do Brics após a ampliação do grupo", disse ele.

Destacando a expansão do grupo para incluir 10 países, Ushakov afirmou: "O aumento de duas vezes no número de membros do Brics, sem dúvida, abre vastas perspectivas para o fortalecimento do papel e da autoridade de nossa associação internacionalmente", concluiu.