Bolsas da Europa caem levemente, após decepção com China e revisão de PMIs de serviços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 05/03/2024 - As bolsas europeias operam em leve baixa na manhã desta terça-feira, após anúncios da China falharem em impressionar os investidores e também na esteira de revisão de dados de atividade (PMIs) de serviços da região.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,24%, a 496,19 pontos.

Iniciando sua mais importante reunião anual de líderes, a China estabeleceu meta de crescer "em torno de" 5% em 2024, repetindo o objetivo do ano passado. Pequim também ampliou seu orçamento de defesa em 7,2% e anunciou planos de emitir o equivalente a US$ 139 bilhões em títulos ultralongos especiais. As medidas, porém, foram recebidas com comedimento na Ásia e a maioria das bolsas locais fechou no vermelho hoje.

Na Europa, os PMIs de serviços de fevereiro sofreram leve revisão. O da zona do euro foi ajustado para cima, a 50,2, assim como o da Alemanha, a 48,3, mas o do Reino Unido foi recalculado para baixo, a 53,8.

Logo mais, a atenção vai se voltar para dados da inflação ao produtor (PPI) da zona do euro referentes a janeiro. Já no fim da manhã, estão previstos PMIs de serviços dos EUA.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,31%, a de Paris recuava 0,32% e a de Frankfurt cedia 0,33%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,04%, 0,33% e 0,24%, respectivamente

Contato: sergio.caldas@estadao.com