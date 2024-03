Banco Mundial, Fundação Gates e ONU prometem quase US$600 mi para acabar com o câncer do colo do útero

LONDRES (Reuters) - Doadores globais prometeram nesta terça-feira quase 600 milhões de dólares para eliminar o câncer do colo do útero, no primeiro fórum mundial dedicado ao combate à doença.

O Banco Mundial, a Fundação Bill & Melinda Gates e a agência infantil da ONU, Unicef, disseram em um comunicado conjunto que o financiamento será destinado a expandir acesso à vacinação, exames e tratamentos ao redor do mundo.

Uma mulher morre de câncer do colo do útero aproximadamente a cada dois minutos e cerca de 90% delas são de países de baixa e média renda, onde o acesso a vacinas preventivas, exames e tratamentos pode ser muito limitado, disseram os parceiros.

Esse panorama contrasta com muitos países de alta renda que introduziram a vacina nos anos 2000. A dose protege contra o papilomavírus humano (HPV), a causa da maioria dos cânceres do colo do útero ao redor do mundo.

“Temos o conhecimento e as ferramentas para acabar com o câncer do colo do útero”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, mas os programas “ainda não estão atingindo a escala necessária”.

O Banco Mundial destinará 400 milhões de dólares em três anos, com 180 milhões da Fundação Bill & Melinda Gates e 10 milhões da Unicef.

