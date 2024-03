Aviões dos EUA lançam nova ajuda humanitária sobre Gaza

Aviões dos Estados Unidos lançaram nesta terça-feira (5) mais de 36.000 suprimentos alimentícios sobre a Faixa de Gaza, onde a população enfrenta a ameaça da fome, segundo a ONU, cinco meses depois do conflito com Israel, informaram fontes militares.

A operação foi realizada na região norte da Faixa de Gaza, às 14h30 no horário local (9h30 em Brasília), em conjunto com a Força Aérea da Jordânia, indicou um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos.

Aeronaves de carga militares dos Estados Unidos lançam suprimentos de alimentação sobre Gaza desde sábado (2), poucos dias após soldados israelenses dispararem contra uma multidão faminta que se aproximou de um comboio de ajuda humanitária.

De acordo com o movimento islamista Hamas, que governa Gaza, 116 pessoas morreram no incidente.

