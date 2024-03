Atividade empresarial da zona do euro mostra sinais de recuperação, aponta PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade empresarial na zona do euro mostrou sinais de recuperação no mês passado, com o setor de serviços expandindo pela primeira vez desde julho e compensando uma contração mais profunda no setor industrial, de acordo com uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto da HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu para 49,2 em fevereiro, em comparação com os 47,9 de janeiro, acima da estimativa preliminar de 48,9.

Essa foi a melhor leitura desde junho, mas permaneceu abaixo da marca de 50 que separa crescimento da contração.

O PMI de serviços subiu de 48,4 para 50,2, superando a leitura preliminar de 50,0.

"O setor de serviços pode ter tido um início melhor de 2024 do que o previsto. Embora a taxa de crescimento seja fracionária, ela é complementada por desenvolvimentos positivos em outros subindicadores do PMI", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

Um índice que abrange os novos negócios ficou a um passo de atingir o ponto de equilíbrio, o otimismo em relação ao ano seguinte atingiu o seu ponto mais alto em mais de um ano e as empresas contrataram mais funcionários. O subíndice de emprego nos serviços subiu de 51,2 para 52,7, um recorde de oito meses.

Entretanto, houve sinais de aumento das pressões inflacionárias, com os subíndices compostos de preços de insumos e de produção subindo. O índice de preços de produção atingiu um recorde de nove meses de 54,4, acima dos 54,2 registrados em janeiro.

O Banco Central Europeu deve manter as taxas de juros em níveis recordes na quinta-feira, enquanto continua sua batalha para levar a inflação de volta à meta. Será preciso esperar até junho para que o banco comece a cortar os juros, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

(Reportagem de Jonathan Cable)