Após EUA, Itália cogita lançar ajuda em Gaza por via aérea

ROMA, 5 MAR (ANSA) - O governo da Itália afirmou nesta terça-feira (5) que também cogita distribuir ajuda humanitária na Faixa de Gaza por via aérea, ação já iniciada pelos Estados Unidos.

A hipótese foi lançada pelo ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, após o Parlamento ter aprovado a missão "Levante" para favorecer o envio de alimentos e itens de primeira necessidade para a população civil do enclave palestino.

"Estamos explorando a possibilidade de iniciar atividades de lançamento aéreo para entregar material humanitário na Faixa de Gaza, bem como a ativação da iniciativa multinacional 'Ajuda Marítima a Gaza', voltada a abrir um corredor marítimo para o transporte de ajuda", disse Crosetto durante visita à Turquia.

"A Itália confirma a vontade de ajudar a população palestina, vítima das ações terroristas conduzidas pelo Hamas", acrescentou.

Os EUA começaram a lançar pacotes com refeições por via aérea em Gaza no último sábado (2), após as forças de Israel terem disparado contra uma multidão que aguardava a distribuição de alimentos no norte do enclave, deixando mais de 100 mortos.

O Exército israelense admitiu os disparos, mas alegou que a maioria das vítimas se deve a um tumulto causado pelos próprios palestinos. (ANSA).

