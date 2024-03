Ao menos três civis morrem em bombardeio israelense no Líbano, segundo mídia estatal

Um casal e o seu filho morreram nesta terça-feira (5) em um bombardeio israelense contra uma casa em Hula, cidade no sul do Líbano que faz fronteira com Israel, informou a agência oficial libanesa ANI.

"Os três civis, Hasan Hussein, sua esposa, Ruwaida Mustafa e seu filho de 25 anos, Ali Hussein, morreram no bombardeio inimigo que atingiu uma casa de três andares em Hula", informou a agência ANI.

