Anúncio sobre presença de Kate Middleton em evento público gera incerteza

Uma primeira fotografia após a cirurgia abdominal da princesa de Gales, Kate Middleton, e sua presença em um evento oficial, anunciado pelo Ministério da Defesa, não diminuíram as dúvidas sobre sua saúde nesta terça-feira (5).

O Ministério da Defesa anunciou nesta terça-feira sua presença, em 8 de junho, em um dos desfiles militares relacionados à comemoração do aniversário do rei Charles III.

Entretanto, o Palácio de Kensington, que costuma divulgar a agenda da princesa e de seu marido, a presença do príncipe William, herdeiro da coroa, não foi confirmada.

Na semana passada, o príncipe William desistiu de última hora de comparecer a uma cerimônia em memória de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, por "um motivo pessoal".

Além deste ocorrido, a princesa, de 42 anos, está há mais de dois meses sem ser vista em público.

Uma foto publicada na segunda-feira (4) pelos veículos americanos TMZ e Entertainment Tonight mostrava a princesa com óculos escuros, dentro de um carro dirigido por sua mãe, perto do Castelo de Windsor, onde vive com o príncipe William e seus três filhos.

- Fotografada em um carro -

A imprensa britânica não publicou a foto, após o Palácio de Kensington pedir respeito à privacidade da princesa durante sua recuperação.

No entanto, "já existem teorias conspiratórias que afirmam que a foto foi manipulada. Em vez de encerrar os rumores, esta imagem, claramente sem o consentimento da princesa, gerou ainda mais especulações", disse à AFP o editor-chefe da revista Majesty, Joe Little.

Em 17 de janeiro, o Palácio de Kensington anunciou que a princesa de Gales passou por uma cirurgia abdominal "agendada" na London Clinic, e que sua recuperação se estenderia pelo menos até 31 de março, coincidindo com o final da Páscoa.

Sua última aparição pública foi em uma missa de Natal, em Sandringham, no leste da Inglaterra, onde a família real possui uma residência.

Antes da foto de segunda-feira, em redes sociais como TikTok ou Twitter alguns internautas mencionavam com humor uma cirurgia estética.

Outros, com um tom mais sério, questionavam a verdadeira razão da ausência da princesa.

No último fim de semana, o Palácio de Kensington tentou acalmar os ânimos.

"Deixamos claro no início de janeiro que a princesa de Gales planejava se ausentar de seus compromissos públicos até depois da Páscoa, e isso não mudou", afirmou em comunicado à imprensa.

A discrição mantida por Catherine e William contrasta com a comunicação do Palácio de Buckingham sobre o câncer do rei Charles III.

O serviço de comunicação do rei tornou pública em janeiro sua operação de hipertrofia benigna de próstata e depois seu diagnóstico de câncer, detectado durante essa intervenção cirúrgica.

"O Palácio de Buckingham foi transparente, até certo ponto. Foi bastante incomum que avisassem até mesmo antes de o rei ser internado no hospital, mas não disseram que tipo" de câncer o rei sofre, afirma, no entanto, Little.

cla/bd/sk/psr/mb/ms/dd

© Agence France-Presse