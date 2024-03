Ahmed bin Mohammed participa da abertura da terceira Cúpula Mundial de Polícia

DUBAI, 5 de março de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, o xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai, participou da abertura da terceira Cúpula Mundial de Polícia, realizada sob o tema "Unindo as forças policiais globais para um amanhã mais seguro".

A cúpula de três dias, organizada pela Polícia de Dubai de 3 a 7 de março no Centro de Comércio Mundial de Dubai, conta com a participação de mais de 65 países, mais de 170 palestrantes, mais de 70 líderes de segurança e 130 expositores.

A cerimônia de abertura contou também com a presença do tenente-general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante-chefe da Polícia de Dubai, e de líderes policiais, especialistas em segurança e profissionais de todo o mundo.

A Cúpula Mundial de Polícia reúne líderes proeminentes da polícia e da segurança, agências globais de aplicação da lei e especialistas para promover a colaboração e a troca de informações e discutir os últimos desenvolvimentos e desafios na área. O encontro tem como objetivo abordar os desafios globais mais urgentes no combate ao crime e no aumento da segurança nas comunidades.

Em seu discurso de abertura, o comandante-chefe da Polícia de Dubai deu as boas-vindas aos delegados participantes. E disse que, guiados pela visão da liderança, os principais eventos e conferências internacionais e regionais organizados por Dubai e pelos Emirados Árabes Unidos continuam a promover o compartilhamento de novas ideias, tendências e práticas recomendadas que podem acelerar o crescimento em setores vitais.

E acrescentou: "Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, a cúpula tem como objetivo explorar novas abordagens para lidar com os principais desafios enfrentados pelas agências de aplicação da lei por meio de workshops e sessões. O evento também contará com o lançamento de mais de 10 prêmios nas áreas criminal, de trânsito e comunitária", disse ele.

Chamando Dubai de uma cidade do futuro e uma terra de oportunidades, ele afirmou que a inovação e a criatividade são parte integrante de sua ética e identidade. E mencionou o recente lançamento da Drone Box pela Polícia de Dubai, uma plataforma alimentada por IA para o lançamento de drones que reduziu o tempo médio de resposta a emergências para um minuto e 13 segundos, em um total de 2.679 incidentes relatados. A cobertura de segurança da plataforma atingirá 50% das áreas urbanas de Dubai até a metade deste ano. A Polícia de Dubai é uma das primeiras forças policiais do mundo a implantar esse sistema.

Al Marri citou a Estação de Polícia Inteligente flutuante, que será lançada em breve, como um exemplo da inovação promovida pela visão do Governo. A primeira iniciativa do gênero, a estação flutuante, localizada a 10 km da costa de Dubai, oferecerá 46 serviços principais nas áreas criminal e de segurança em sete idiomas diferentes. A expectativa é que a instalação atenda a mais de 500 mil pessoas até 2030.

O comandante-chefe também afirmou o compromisso da Polícia de Dubai com o aprimoramento das capacidades de seus recursos humanos, o que, segundo ele, é o principal fator de excelência. Ele enfatizou que garantir o equilíbrio perfeito entre o trabalho e o bem-estar físico e mental é vital para aumentar a lealdade dos funcionários.

O tenente-general destacou a história de um funcionário da Polícia de Dubai que foi ferido no trabalho enquanto cumpria seu dever nacional e como a corporação cuidou de sua reabilitação psicológica e física.

Em seu discurso, Al Marri também parabenizou a Associação Internacional de Chefes de Polícia (IACP, na sigla em inglês) dos Estados Unidos da América pelo seu 131º aniversário, que será comemorado em maio.

Al Marri expressou ainda sua gratidão e apreço à liderança pelo apoio ilimitado que tem dado a todas as entidades governamentais e forças-tarefa em Dubai.

O primeiro dia da Cúpula Mundial de Polícia contou com uma Conferência de Prevenção ao Crime, que teve início com uma sessão intitulada "A evolução da colaboração internacional contra o crime". A sessão destacou a importância de estabelecer uma estrutura para a colaboração entre várias partes interessadas na prevenção ao crime. E também se aprofundou nas maneiras pelas quais as forças policiais e os órgãos de aplicação da lei podem criar um mecanismo flexível para compartilhar planos estratégicos e coordenar procedimentos operacionais.