Ações da China se

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas registraram ganhos nesta terça-feira enquanto o mercado de Hong Kong caiu, depois que Pequim estabeleceu uma meta de crescimento amplamente esperada de 5% para 2024 em uma importante reunião do Parlamento que não atendeu às expectativas de alguns investidores em relação a medidas de estímulo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,7%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,28%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve queda de 2,61%.

A China terá como meta um crescimento econômico de cerca de 5% este ano enquanto trabalha para transformar seu modelo de desenvolvimento, reduzir o excesso de capacidade industrial, neutralizar os riscos do setor imobiliário e cortar os gastos desnecessários dos governos locais, disse o primeiro-ministro, Li Qiang.

Li estava apresentando seu primeiro relatório de trabalho na reunião anual do Congresso Nacional do Povo, o órgão legislativo da China.

"A meta de crescimento do PIB de 5% está de acordo com as expectativas", disse Lynn Song, economista-chefe do ING para a China.

Embora a meta seja semelhante à do ano passado, analistas afirmam que o governo precisará oferecer um estímulo mais forte para alcançá-la.

"As metas de crescimento não foram uma surpresa, mas parecem ambiciosas em vista do apoio fiscal apenas modesto, cujos números parecem praticamente inalterados em relação a 2023", disse Aninda Mitra, chefe de macro e estratégia de investimento da Ásia no BNY Mellon Investment Management.

A China planeja executar um déficit orçamentário de 3% da produção econômica, abaixo dos 3,8% revisados no ano passado. O país também planeja emitir 1 trilhão de iuanes (139 bilhões de dólares) em títulos especiais do Teseouro de prazo ultralongo, que não estão incluídos no orçamento.

"De modo geral, a mensagem das autoridades continua a mesma, o que pode fazer pouco para melhorar o sentimento dos investidores - nenhum pacote de estímulo forte, dadas as preocupações com a dívida e a intenção de manter o crescimento estável", disse Alex Loo, estrategista macro da TD Securities.

As empresas chinesas listadas em Hong Kong caíram 2,6%, e as gigantes da tecnologia perderam 4,3%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,03%, a 40.097 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,61%, a 16.162 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,28%, a 3.047 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,70%, a 3.565 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,93%, a 2.649 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,42%, a 19.386 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,48%, a 3.107 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,15%, a 7.724 pontos.