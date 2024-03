Acidente entre carro de prefeitura e carreta deixa dois mortos no PR

Do UOL, em São Paulo

Duas pessoas morreram carbonizadas após um carro da Prefeitura de Medianeira (PR) bater de frente com uma carreta nesta terça-feira (5). O acidente aconteceu na BR-369.

O que aconteceu

O carro da prefeitura buscava um paciente que teve alta médica em outra cidade. O veículo pertencia à Secretaria de Saúde de Medianeira. O motorista Osmar José Godoy, de 55 anos, buscava o paciente Nadir Nazaré, 45, que estava na cidade de Faxinal (PR).

Após o impacto da colisão, os veículos pegaram fogo. Os dois homens que estavam no carro da prefeitura foram encontrados carbonizadas dentro do veículo. O motorista da carreta conseguiu escapar antes do incêndio e não se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros foram ao local. O acidente aconteceu no km 355 da BR-369, entre Mamborê e Campo Mourão.

A Prefeitura de Medianeira lamentou o acidente. A Administração Municipal afirmou, em nota, que enviou uma equipe para dar assistência aos familiares das vítimas.