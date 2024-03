Vai chover em São Paulo? Veja a previsão do tempo

A semana promete ser bastante chuvosa na cidade de São Paulo, conforme previsão dos meteorologistas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, na terça-feira, 5, o calor e a aproximação de uma frente fria criam áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva no período da tarde. A sensação de tempo abafado permanece.

"Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. É importante ter atenção em caso de situação de risco", alerta o órgão municipal.

De acordo com a Meteoblue, a previsão para chuva permanece pelo menos até o próximo domingo, 10, sendo as precipitações mais intensas na quarta-feira, 6, e entre sexta, 8, e sábado, 9.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para que as pessoas não enfrentem áreas alagadas ou com enxurradas, procurem permanecer em locais cobertos e evitem permanecer parados embaixo de árvores. "Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel."

Nesta segunda-feira, 4, o sol brilha forte, segundo o CGE, o que incide em um dia de bastante calor. A máxima deve ficar em 31ºC. No fim da tarde, a quantidade de nuvens aumenta com a chegada da brisa marítima, mas não há expectativa de chuva.

Nesta semana, segundo a Meteoblue, as temperaturas devem ficam um pouco mais amenas entre quarta, 6, e quinta-feira, 7.

Veja a previsão de temperatura para São Paulo:

- Segunda-feira: entre 20ºC e 31ºC;

- Terça-feira: entre 21ºC e 32ºC;

- Quarta-feira: entre 21ºC e 26ºC;

- Quinta-feira: entre 21ºC e 26ºC;

- Sexta-feira: entre 20ºC e 28ºC;

- Sábado: entre 21ºC e 29ºC;

- Domingo: entre 21ºC e 28ºC.

Calor, chuva e previsão de ciclone para março

As temperaturas devem permanecer elevadas em março. A expectativa é de que seja um mês predominantemente quente e abafado em diversas áreas do Brasil. São esperadas três a quatro frentes frias passando pela costa do Sul e do Sudeste do País durante o mês, mas devem ser quase todas oceânicas, de acordo com projeção da empresa Climatempo.

No Estado de São Paulo, o calor que atinge a capital paulista é característico do verão e deve permanecer pelo menos ao longo das próximas duas semanas. A máxima deve ficar na casa dos 30ºC, com exceção de alguns dias, e há possibilidade de chuva, principalmente entre os períodos da tarde e da noite.

"Não se pode descartar também a possibilidade de ondas de calor em áreas do Sul do País, principalmente no oeste do Paraná, e também em Mato Grosso do Sul, e no oeste de São Paulo ao longo do mês de março", estima a Climatempo.

Março não terá tanta chuva como em anos anteriores. "Mesmo enfraquecendo, o El Niño ainda terá poder para deixar a circulação de ventos menos favorável à chuva. As pancadas vão ocorrer e serão fortes em vários momentos, mas menos frequentes do que seria o normal e com grande irregularidade espacial", reforça a empresa de meteorologia.

Há risco para a ocorrência de ciclones em março?

"Ainda não tem indicativo de ciclones atípicos, mas por termos em março o maior aquecimento do Atlântico Sul, não dá pra descartar a formação de algum novo ciclone tropical/subtropical na costa do Sul ou do Sudeste", alerta a Climatempo.

Por causa da passagem de frentes frias e possível formação de uma baixa pressão atmosférica intensa, que poderia se transformar em um ciclone, há um risco moderado para extremo de chuva no litoral do Paraná, de São Paulo e do Rio.