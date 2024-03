UE quer que setor de combustíveis fósseis ajude a pagar combate às mudanças climáticas

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia deve pedir que o setor de combustíveis fósseis ajude a pagar pelo combate às mudanças climáticas nos países mais pobres, de acordo com um dos objetivo da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo um documento preliminar do bloco, enquanto o mundo se prepara para as negociações deste ano sobre uma meta global de financiamento.

As negociações climáticas da ONU deste ano em Baku, Azerbaijão, em novembro, são o prazo final para que os países cheguem a um acordo sobre uma nova meta de quanto as nações ricas e industrializadas devem pagar às nações mais pobres para se ajustarem aos impactos mais severos de um mundo mais quente.

Considerando os custos crescentes das ondas de calor, das secas e do aumento do nível do mar, espera-se que a nova meta de financiamento climático seja muito maior do que o compromisso existente da ONU de que os países ricos gastem 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 -- uma meta que eles não conseguiram cumprir.

Uma minuta de declaração para uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UE no final deste mês mostrou que o bloco de 27 países argumentará que o setor de petróleo e gás também deve contribuir.

A minuta da declaração da UE, que define as prioridades do bloco para a diplomacia climática neste ano, pode mudar antes que os ministros das Relações Exteriores a adotem no final deste mês.

"Reconhecendo que as finanças públicas por si só não podem fornecer o valor necessário para a nova meta, fontes adicionais, novas e inovadoras de financiamento de uma ampla variedade de fontes, incluindo o setor de combustíveis fósseis, devem ser identificadas e utilizadas", diz o rascunho da declaração, visto pela Reuters.

Os países devem decidir em Baku se a nova meta de financiamento climático incluirá apenas financiamento público ou também atrairá o setor privado e as instituições internacionais, para tentar atender às necessidades de rápido crescimento das nações em desenvolvimento.

A OCDE afirmou que as necessidades reais de investimento climático das nações pobres poderiam totalizar 1 trilhão de dólares por ano até 2025.

O chefe de política climática da UE, Wopke Hoekstra, disse que tentará angariar apoio para impostos internacionais sobre combustíveis fósseis. Mas o caminho para qualquer acordo desse tipo é íngreme, dado o amplo apoio necessário para uma medida global.

No ano passado, as negociações na Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês) sobre uma taxa de emissões de CO2 para o transporte marítimo tiveram a oposição de países como a China. As negociações da OMI continuarão neste mês.

O documento preliminar também afirma que a UE continuará a exigir que as grandes economias emergentes e aquelas com altas emissões de CO2 e riqueza per capita -- como a China e países do Oriente Médio -- contribuam com a nova meta de financiamento climático da ONU.

A China se opôs firmemente a isso em negociações anteriores da ONU sobre o clima. Espera-se que a questão de quais países devem pagar seja uma questão central na cúpula climática COP29 deste ano.