Trump espera deixar Haley fora do jogo na Superterça

Donald Trump espera nocautear sua última rival republicana, Nikki Haley, durante a Superterça, quando 15 estados votam simultaneamente nas primárias, para poder se concentrar no duelo com Joe Biden.

Milhões de americanos do Maine, Califórnia, Texas, Virgínia, Alaska e Arkansas, entre outros estados, comparecerão às urnas para escolher seus candidatos democratas e republicanos para as eleições de novembro.

Este grande dia eleitoral tomará uma enorme atenção da imprensa, mas este ano será diferente porque o resultado é previsível.

Entre os republicanos, há apenas dois candidatos na disputa.

- Trump, o favorito -

Donald Trump, de 77 anos, é o grande favorito apesar de seus problemas legais.

O ex-presidente venceu quase todas as primárias de seu partido desde janeiro, com exceção de Washington DC, onde Nikki Haley se impôs no domingo. Muitos rivais jogaram a toalha no caminho.

Haley, de 52 anos, foi a única que ficou. E defende seu argumento: "Não sobreviveremos mais quatro anos ao caos de Trump".

Ela promete restaurar alguma "normalidade" e pede aos conservadores que escolham a "uma nova geração de líderes".

Mas os eleitores ignoram os apelos.

Segundo as pesquisas, Donald Trump deve vencer em todos os estados em disputa na terça-feira, graças ao apoio de uma base de apoiadores leais.

- Nikki Haley resiste -

Apesar das derrotas sofridas, incluindo uma na Carolina do Sul, estado que governou, Nikki Haley persiste e se nega a jogar a toalha porque seria "a saída mais fácil".

Permanecerá na disputa caso os resultados ruins se acumulem na terça-feira?

Ela responde de forma evasiva.

"Vamos seguir até a Superterça", disse aos jornalistas no final de fevereiro. "Isso é tudo o que pensei em termos de estratégia", afirmou.

Donald Trump segue colocando apelidos pouco lisonjeiros em sua rival, como "cabeça oca". Insiste que Nikki Haley "vai perder em cada um dos estados" na terça.

"Não desperta entusiasmo, não mobiliza multidões, nada", afirmou em sua rede Truth Social.

- Uma mera formalidade -

Na teoria, as primárias podem seguir até julho.

Mas a equipe de Donald Trump prevê uma vitória "em 19 de março", no máximo.

O magnata quer focar em uma revanche com Joe Biden antes de enfrentar seus problemas legais.

Segunda uma contagem da AFP, Trump já passou nove dias nos tribunais, embora tenha aproveitado para fazer campanha em sua entrada ou saída.

Seu primeiro julgamento penal começa em 25 de março em Nova York.

Do lado democrata, o presidente Joe Biden, de 81 anos, se apresenta à reeleição sem nenhum rival de peso.

As candidaturas de dois democratas que se arriscaram na disputa, o congressista por Minnesota Dean Phillips e a autora de livros de autoajuda Marianne Williamson, não despertaram entusiasmo, apesar das críticas recorrentes dos eleitores à idade do presidente ou a seu apoio a Israel.

Isto transforma as votações de terça-feira em mera formalidade.

