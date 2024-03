Tesouro disponibiliza pagamento via Pix para prestadores de serviço do governo federal

O Tesouro Nacional informou nesta segunda-feira, 4, que a partir desta data passará a disponibilizar para mais de 40 mil unidades do governo federal a opção de pagamento via Pix a partir do código copia e cola de um QR Code, o que possibilitará o pagamento de faturas emitidas por prestadores de serviços da administração federal.

Em 2022, o Tesouro iniciou a implementação do pagamento Pix para um único beneficiário. Agora, o pagamento foi estendido para listas com múltiplos beneficiários, seja por chave Pix ou domicílio bancário (agência e conta corrente).

Segundo o Tesouro, com a nova possibilidade os prestadores de serviços poderão realizar o pagamento de contas, independentemente da instituição financeira emissora da fatura, com processamento instantâneo do pagamento.

O órgão ainda ressalta que, com a nova modalidade, os prestadores de serviços também poderão receber imediatamente o valor do pagamento.

Além disso, eventuais problemas no pagamento passarão a ser reconhecidos de forma imediata, resolvidos com maior agilidade, reduzindo, assim, possíveis atrasos na transferência do crédito ao prestador de serviços.

"A modalidade de pagamentos por copia e cola permitirá, ainda, o recolhimento das novas guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que desde 1º de março são emitidas no âmbito do FGTS Digital.

De acordo com as regras desta nova sistemática, os pagamentos de guias do FGTS deverão ser obrigatoriamente efetuados por PIX", informou a Secretaria do Tesouro Nacional por meio de nota.