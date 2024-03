Salão Internacional Náutico de Dubai reforça reputação da cidade como centro de turismo para negócios marítimos

DUBAI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O Salão Internacional Náutico de Dubai foi encerrado após uma semana de sucesso com vendas de iates de alto valor, discussões importantes sobre os desenvolvimentos do setor, acordos e parcerias inovadores que irão moldar o futuro dos negócios marítimos.

A exposição, que terminou no domingo, é reconhecida como uma das feiras de barcos mais influentes do mundo e acelerou o setor internacional de iates durante seus cinco dias de duração, provando por que Dubai se tornou rapidamente um dos centros de turismo de lazer marítimo mais procurados.

Evidenciando que o Salão Internacional Náutico de Dubai é uma plataforma para conectar grandes construtores com HNWI e UHNWI, negócios significativos foram feitos pela Athaus Yachts, que vendeu seu Lamborghini 63 construído pela Tecnomar Yachts.

A SanLorenzo, que também vendeu três iates na exposição, destacou a feira como uma plataforma para alcançar novos compradores em potencial e clientes de longa data. Além disso, o Grupo Gulf Craft vendeu várias de suas embarcações icônicas durante a exposição, como o premiado Majesty Yachts, o renomado Nomad Yacht e as elegantes marcas Silvercraft e SilverCAT.

O Grupo MTM, que está participando da feira pela 18ª vez, vendeu mais de dez jet skis.

A sustentabilidade continuou a ser o foco do Salão, com o expositor Sunreef apresentando dois iates totalmente elétricos - vela elétrica e energia elétrica. Demonstrando seu compromisso de oferecer excelência com segurança para o meio ambiente, os iates seguem um conceito de eficiência energética com ar condicionado sustentável que economiza energia e elementos feitos de compostos à base de plantas.

O "caminho verde" da Azimut já inclui a primeira célula de combustível testada a bordo, o primeiro iate híbrido e uma frota de iates de baixa emissão, bem como a aliança com a Eni Live (Mobilidade Sustentável da Eni) para a descarbonização do iatismo para fornecer HVOlution.

A decisão de sediar a 31ª edição do Salão Internacional Náutico no Dubai Harbour, em fevereiro de 2025, foi acordada no local com Trixie LohMirmand, EVP - Centro de Comércio Mundial de Dubai, e Abdulla Binhabtoor, diretor de gerenciamento de portfólio da Shamal Holding, proprietária e curadora do Dubai Harbour.

O clube de barcos exclusivo para membros, The Captain's Club, anunciou seus planos de expansão de Dubai para o Kuwait, evidenciando o desenvolvimento do setor marítimo regional e o impacto que o Salão Internacional Náutico de Dubai tem sobre os profissionais do setor marítimo.

A Marine Services One, fornecedora líder nos Emirados Árabes Unidos de reparos e reformas de iates e distribuição de equipamentos marítimos para iates de lazer, anunciou a adição de três novos parceiros ao seu portfólio durante o evento anual: Italvipla, Osmosea e Tikal Marine Systems. O anúncio amplia os recursos da empresa para atender a seus clientes e oferecer soluções mais abrangentes, qualidade superior e boa relação custo-benefício.