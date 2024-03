Polícia da Índia prende suspeitos de estuprar brasileira

NOVA DELHI, 4 MAR (ANSA) - Quatro homens foram presos na Índia por suspeita de envolvimento no estupro coletivo contra uma turista brasileira que viajava pelo país acompanhada de seu marido.

Segundo o oficial de polícia Pitamber Singh Kherwar, citado pelo jornal Times of India, os suspeitos foram detidos na noite do último domingo (3) e confessaram o crime.

Outros quatro homens estão sendo procurados, mas, de acordo com Kherwar, todos os sete agressores já foram identificados.

O caso ocorreu na sexta-feira passada (1º), no distrito de Dumka, no leste da Índia, onde a brasileira Fernanda acampava com o marido, o espanhol Vicente.

"Aconteceu algo conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar", escreveu a turista nas redes sociais.

A Embaixada do Brasil em Nova Délhi expressou "contundente repúdio" contra esse "bárbaro crime" e ofereceu "toda a assistência cabível, em estreita coordenação com as autoridades espanholas e indianas". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.