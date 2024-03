Operação mira suspeitos de matar advogado no Rio; policial é alvo

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz hoje uma operação para prender dois suspeitos de envolvimento na morte de Rodrigo Marinho Crespo, advogado assassinado a tiros na semana passada no centro da capital fluminense.

O que aconteceu

Um dos alvos é um policial militar que já foi investigado e preso por integrar uma milícia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. É Leandro Machado da Silva, do 15º Batalhão da Polícia Militar, quem teria sido "responsável por coordenar toda a logística do crime", segundo os investigadores.

O outro é Eduardo Sobreira Moraes, que teria monitorado a vítima nos dias anteriores ao crime. A Justiça emitiu dois mandados de prisão temporária contra eles, além de busca e apreensão em endereços associados.

A investigação continua para identificar os demais envolvidos e a motivação do crime, disse a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O advogado Rodrigo Crespo foi morto na tarde da última segunda-feira (26), em frente ao escritório onde trabalhava, próximo à sede da OAB-RJ.

Crime tem características de execução, disse a Delegacia de Homicídios da Capital. Os policiais encontraram 11 cápsulas de munição no local, e nenhum pertence do homem foi levado.

Crespo teria saído do escritório para comprar um lanche quando um homem encapuzado desceu de um carro branco e fez os disparos, mostram imagens das câmeras de segurança. Os tiros continuaram mesmo depois que a vítima estava caída na calçada.

Advogado trabalhava em processos "corriqueiros", disse a vice-presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio. "Não atuava na área criminal. Um advogado conhecido, de um escritório prestigiado do Rio de Janeiro, sem aparentemente nenhum problema que pudesse gerar essa barbaridade, essa violência da qual ele foi vítima".

Escritório trabalha com mercado de criptomoedas e direito do entretenimento —segmento que inclui consultoria para operação de jogos legais, como corridas de cavalo e torneios de pôquer. Há um mês, Crespo escreveu na rede social LinkedIn que costumava falar sobre a regulamentação de jogos lotéricos e registro de apostas no Brasil.

O UOL entrou em contato com a Polícia Militar e com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quando houver resposta, o texto será atualizado.