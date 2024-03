Parque Arqueológico de Herculano triplica número de visitantes

ROMA, 4 MAR (ANSA) - O Parque Arqueológico de Herculano se despede do inverno no hemisfério norte com resultados importantes, após registar quase o triplo de visitantes em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano passado.

"O resultado dos 36.999 visitantes de janeiro passado em relação aos 16.533 de janeiro de 2023 quase me surpreendeu tanto que parece possível dizer que já não existe época baixa para o Parque Herculano", declarou o diretor do local, Francesco Sirano.

Segundo ele, "o clima ameno do mês de inverno foi cúmplice, mas certamente estamos colhendo os frutos de um trabalho contínuo e apaixonado de divulgação dos valores culturais do local que temos realizado com todo o pessoal desde o primeiro dia" de sua missão como diretor.

"Convidamos a todos a aproveitar os meses de primavera para todos serem recebidos com eventos e inaugurações extraordinárias dos canteiros de obras para uma participação cada vez mais circular na experiência de visita", concluiu.

No último domingo (3), voltou a vigorar o evento #domenicalmuseo no parque arqueológico de Herculano, uma iniciativa ministerial que permite o acesso gratuito a museus e sítios arqueológicos.

