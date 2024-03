O multiartista e "feiticeiro" Baloji, do rap às trilhas musicais cinematrográficas

Músico, ator, cineasta e estilista, Baloji - que significa "feiticeiro", em suaíli - é um dos artistas mais originais da playlist da RFI. O rapper belgo-congolês lançou recentemente a faixa "Mujila-Gorgone", junto com a cantora americana Jamila Woods.



Baloji Tshiani nasceu em 1979 em Lubumbashi, na República Democrática do Congo, mas se mudou com a família e cresceu em Liège, na Bélgica. Fundador da mítica banda de rap Starflam, chegou a abrir os shows do Rage Against the Machine e os Beastie Boys nos anos 2000.

Em 2004, a Starflam se separa e Baloji dá início à uma carreira solo de sucesso. Seu primeiro álbum solo, Hotel Impala, recebe um disco de ouro e muitas recompensas. Atualmente, após quatro discos lançados, o artista investe nas telonas.

O primeiro longa de Baloji, "Augure", quase foi para a shortlist dos filmes estrangeiros selecionados para o Oscar. Da trilha sonora do filme faz parte a música interpretada com Jamila Woods, em destaque na programação musical da RFI.

