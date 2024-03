Mohammed bin Rashid lança campanha Fundo de Doação das Mães

DUBAI, 4 de março de 2024 (WAM) -- O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, lançou a campanha Fundo de Doação das Mães, que tem como objetivo homenagear as mães nos Emirados, estabelecendo um fundo de doação de AED 1 bilhão (cerca de USD 272 milhões) para apoiar de forma sustentável a educação de milhões de pessoas em todo o mundo.

A campanha, que coincide com o mês sagrado do Ramadã, tem origem no fato básico de que as mães são as primeiras professoras de seus filhos. Elas nutrem gerações e fornecem o conhecimento essencial necessário ao longo da vida. O fundo representará uma instituição de caridade contínua em nome de todas as mães dos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa tem como objetivo homenagear as mães, permitindo que as pessoas façam doações em nome de suas mães. Ao apoiar sistemas educacionais e vocacionais, a campanha também pretende apoiar a educação e a qualificação de indivíduos em comunidades carentes, oferecendo maneiras sustentáveis de elevar o padrão de vida e capacitando-os a entrar no mercado de trabalho, o que, por sua vez, ajuda a aumentar a estabilidade e a impulsionar o desenvolvimento em suas comunidades.

A campanha Fundo de Doação das Mães para apoio à educação também promove os valores de honrar os pais, a bondade e a solidariedade na comunidade, além de destacar o papel das mães dos EAU, que cuidam de suas famílias e apoiam a educação de seus filhos. A campanha solidifica ainda mais o status dos Emirados no campo da caridade e do trabalho humanitário, estabelecendo uma doação sustentável que cria oportunidades de educação e capacitação para populações carentes em todo o mundo.

Em uma publicação na plataforma X, o xeique Mohammed bin Rashid declarou: "Meus queridos irmãos e irmãs... O mês sagrado do Ramadã se aproxima e, como tem sido nossa tradição de lançar campanhas humanitárias, do povo dos Emirados Árabes Unidos para o mundo todos os anos, hoje lançamos o Fundo de Doação das Mães, um fundo de doação educacional avaliado em AED 1 bilhão, que atua como uma instituição de caridade contínua em nome de todas as mães nos Emirados Árabes Unidos", afirmou.

E acrescentou que "uma mãe é sinônimo de céu, e sua satisfação é o caminho para o céu." E continuou apelando a todos - jovens e idosos, homens e mulheres - para que façam parte dessa doação. "Vamos fazer nossas mães felizes, agradar nosso Criador e praticar o jejum neste Ramadã em meio a bênçãos, amor e bondade; que Deus proteja os EAU e as mães dos Emirados", declarou.

Conhecimento é esperança. É a porta de entrada para uma vida melhor, pois constrói seres humanos capazes e faz avançar os países, disse. "Nosso papel nos Emirados Árabes Unidos é ajudar a garantir que as pessoas em todos os lugares tenham educação, esperança e vida. Temos que contribuir para criar um futuro melhor em todo o mundo."

A campanha Fundo de Doação das Mães para apoio à educação incorpora o nobre valor da solidariedade profundamente instilado na comunidade dos Emirados e é uma aplicação prática da cultura de doação dos EAU, concluiu o xeique Mohammed.

Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, secretário-geral da Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI, na sigla em inglês), disse que a campanha para apoio à educação reflete a visão do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum para doação e generosidade sustentáveis a populações vulneráveis em todo o mundo, de forma a criar uma diferença tangível e melhorar sua realidade. "Esses esforços visam suprir suas necessidades básicas e dar a chance de viver, trabalhar e aprender com segurança", afirmou.

O Fundo de Doação das Mães incorpora os valores de doação e generosidade, profundamente arraigados na comunidade dos Emirados Árabes Unidos. "Ela reflete os esforços contínuos de nossa nação, desde sua criação, para estender a ajuda a comunidades carentes e ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a receber educação de qualidade, que é um dos direitos humanos básicos. Essa nobre causa tem sido, e sempre será, uma prioridade humanitária fundamental para os Emirados Árabes Unidos e para a MBRGI. A nova campanha de doação reflete isso", disse.

A iniciativa é uma extensão das campanhas anteriores do Ramadã realizadas pela MBRGI, que tiveram uma resposta maciça em todos os Emirados Árabes Unidos e excederam suas metas em termos de doações e beneficiários em todo o mundo, concluiu Al Gergawi.

Os rendimentos do Fundo serão destinados a apoiar a educação de milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo a elas as ferramentas e as habilidades necessárias para levar uma vida independente e digna. As alocações serão realizadas em parceria com organizações humanitárias. A campanha tem como alvo aqueles que buscam educação e treinamento vocacional em comunidades carentes, o que ajuda a promover sua estabilidade e bem-estar.

A campanha para apoio à educação será realizada sob a égide da MBRGI, a maior fundação da região no campo do trabalho humanitário e de desenvolvimento. Elevando o nível das iniciativas comunitárias, ela se baseia no sucesso das campanhas anteriores do Ramadã lançadas sob as diretrizes do xeique Mohammed bin Rashid nos últimos 4 anos, começando com a campanha "10 milhões de refeições" em 2020 como a primeira e maior demonstração de solidariedade social, ajudando as pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19.

Seguiu-se a essa campanha em 2021, que estendeu seu alcance a 20 países da África e da Ásia, a campanha "1 bilhão de refeições" de 2022, que distribuiu refeições em 50 países do mundo, destacando os esforços dos Emirados Árabes Unidos para acabar com a fome. Mais recentemente, a MBRGI lançou a iniciativa "Fundo de 1 bilhão de refeições" no Ramadã de 2023, que visa estabelecer o maior fundo de doação de ajuda alimentar sustentável.

Uma janela para o trabalho de caridade organizado e estruturado, a campanha Fundo de Doação das Mães para apoio à educação oferece um mecanismo fácil e simplificado para doações sustentáveis, de acordo com os valores e ensinamentos islâmicos. A iniciativa se alinha com a natureza humana instintiva de fazer o bem e tem como objetivo promover a solidariedade social como parte de um movimento humanitário generalizado baseado na premissa de que o bem-estar de um é o bem-estar de todos.

Inspirada nos versos do Alcorão e nos ensinamentos islâmicos sobre honrar as mães e o valor do conhecimento, a campanha solidifica o status de liderança dos Emirados Árabes Unidos no campo do trabalho humanitário em nível regional e global. E destaca o lado positivo da comunidade dos Emirados, que apoia rapidamente todas as iniciativas humanitárias. Ao se concentrar na capacitação de indivíduos e comunidades carentes por meio da educação e do desenvolvimento de habilidades, é um exemplo avançado de doações para caridade.

Apesar dos esforços globais acelerados para realizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, o 4º ODS de educação de qualidade enfrenta desafios significativos, pois os relatórios alertam que a não implementação de medidas urgentes e sustentáveis pode significar que 84 milhões de crianças e jovens permanecerão fora da escola até 2030, enquanto 300 milhões de crianças não terão habilidades básicas de leitura, escrita e matemática, prejudicando ainda mais seu desenvolvimento e suas chances futuras de educação e trabalho.

De acordo com um relatório recente da UNESCO, 263 milhões de crianças em todo o mundo estão atualmente fora da escola. Isso inclui 61 milhões de crianças na idade do ensino fundamental (5 a 11 anos), 60 milhões de crianças na idade do ensino médio (11 a 14 anos) e 142 milhões de estudantes do ensino médio (15 a 19 anos).

Fundada em 2015 para consolidar várias iniciativas patrocinadas pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a MBRGI reúne sob seu guarda-chuva mais de 35 iniciativas e entidades humanitárias, sociais e de desenvolvimento que se concentram principalmente em comunidades vulneráveis e desfavorecidas em todo o mundo, com o objetivo de promover a educação, combater a pobreza e as doenças e promover os valores da tolerância e da coexistência.

O MBRGI também se esforça para promover uma cultura de esperança em todo o mundo árabe, trabalhando ativamente para resolver desafios humanitários urgentes, além de investir no capital humano como a principal fonte de desenvolvimento.